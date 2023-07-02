В Америке попытаются завербовать своих агентов среди недовольных проведением спецоперации

Вербовка агентов, обладающих большим желанием потрудиться на благо "Великой Америки" в России в данный момент времени в ЦРУ считают уникальной возможностью. И такой шанс выпадает "раз на миллион", продолжают думать в Лэнгли, рассказал глава ЦРУ Уильям Бернс.

реклама

И как считает глава американской разведки, российская элита, точнее её часть, не очень то и довольна проведением российской спецоперации на Украине, как и её ходом. Поэтому с такими людьми надо работать и использовать в своё благо желание такого руководства "насолить" своей большой Родине.





Источник фото: ria.ru





Конечно, как и в любом большом сообществе людей есть всегда те кто "за", но есть и всегда те кто "против". Но в Америке забывают один существенный нюанс: за последние 30 лет с момента завершения проекта Советский Союз и прихода в Россию западных ценностей вкупе с чудовищным обнищанием населения и ухудшения жизни большей части российского общества - есть та самая прививка, когда в правительстве РФ было много агентов, в том числе и прямых той самой Америки. К чему это привело, хорошо помнит старшее поколение, с содроганием вспоминающее 90-ые годы, Метко прозванные в народе "лихими".

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр -20000р на 4080 MSI Suprim X iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде В два раза упала цена Vivo Y35 -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus На порядок упала цена Samsung S22 Ultra iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

И наверное будет глупо понадеяться такому умному человеку как Бернс, на массовое сотрудничество с американским ЦРУ как российских масс, так и так называемых элит, отрицательный пример Украины у всех на глазах. Вряд ли даже тот самый шеф ЦРУ согласится, что после прихода к власти политиков, поддерживаемых Вашингтоном, украинский народ стал жить лучше и веселей. А ведь как сотрудничали с США...