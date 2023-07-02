Вербовка агентов, обладающих большим желанием потрудиться на благо "Великой Америки" в России в данный момент времени в ЦРУ считают уникальной возможностью. И такой шанс выпадает "раз на миллион", продолжают думать в Лэнгли, рассказал глава ЦРУ Уильям Бернс.
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И как считает глава американской разведки, российская элита, точнее её часть, не очень то и довольна проведением российской спецоперации на Украине, как и её ходом. Поэтому с такими людьми надо работать и использовать в своё благо желание такого руководства "насолить" своей большой Родине.
Источник фото: ria.ru
Конечно, как и в любом большом сообществе людей есть всегда те кто "за", но есть и всегда те кто "против". Но в Америке забывают один существенный нюанс: за последние 30 лет с момента завершения проекта Советский Союз и прихода в Россию западных ценностей вкупе с чудовищным обнищанием населения и ухудшения жизни большей части российского общества - есть та самая прививка, когда в правительстве РФ было много агентов, в том числе и прямых той самой Америки. К чему это привело, хорошо помнит старшее поколение, с содроганием вспоминающее 90-ые годы, Метко прозванные в народе "лихими".
И наверное будет глупо понадеяться такому умному человеку как Бернс, на массовое сотрудничество с американским ЦРУ как российских масс, так и так называемых элит, отрицательный пример Украины у всех на глазах. Вряд ли даже тот самый шеф ЦРУ согласится, что после прихода к власти политиков, поддерживаемых Вашингтоном, украинский народ стал жить лучше и веселей. А ведь как сотрудничали с США...