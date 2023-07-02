Отметил спикер Госдумы и зрелость российского гражданского общества

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Многие из "Оркестра" согласились с оружием в руках продолжить защищать интересы свой Родины. Об этом сообщил Вячеслав Володин, рассказав об операторах "музыкального оркестра имени Вагнера", ответивших президенту России. Владимир Путин раскрыл бойцам "Вагнера" истинную обстановку, и разрешил по желанию влиться в российскую армию.

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С момента вооружённого выступления куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прошло 7 дней. Теперь можно подвести некоторые итоги мятежа, когда колонны бронетехники и даже ЗРПК "Панцирь" выдвинулись на Москву и зашли в штаб ЮВО Ростова-на-Дону, а противостояние могло перерасти в нечто большее и ужасное. И как посчитал Володин, российское общество оказалось зрелым и выразившим добровольное желание сплотиться вокруг национального лидера.





Источник фото: ria.ru





Спикер Госдумы особо отметил армию и силовиков, сумевших 23 и 24 июня не допустить перехода инициативы в руки российских оппонентов, вдруг решивших использовать турбулентность той текущей ситуации. Армейские структуры стойко и мужественно продолжили защищать свои позиции в зоне выполнения спецоперации, а силовики в тылу следить за мирной жизнью граждан и ограждать её от опасностей в тылу.

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Напомним предысторию: в ночь на 24 июня отряды "Музыкантов" зашли в Ростов-на-Дону, блокировав штаб Южного округа и ряд других военных объектов. Но чрезвычайная ситуация успешно разрешилась с помощью президента Белоруссии Александра Лукашенко.