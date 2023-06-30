Для "закрепления" результата танк ещё был и заПТУРен

В ТГ-канале "Репортёр Руденко" появились фотографии обездвиженного танка Leopard, наехавшего на российские мины на Запорожском направлении.

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Как рассказал подробности сам военкор, "первым делом" немецкий ОБТ получил повреждения от мины, а чуть после принял на себя попадание от ПТУР. Результаты можно оценить по фото. Разумеется, это не первый танк, поражённый подобным способом.





Источник фото: ТГ-канал "Репортёр Руденко"





Большинство немецких "Леопардов" в ВСУ досталось от европейских стран. Но надежда на "сущность вундерваффе" не оправдала себя: долгожданного молниеносного прорыва не случилось. На Запорожском векторе атаки такими танками "усеяны" все поля и перелески, как и техникой других союзников, таких как американской БМП "M2 Bradley".

Высокие потери в иностранной технике прежде всего объясняются невысоким уровнем подготовки бронетанковых экипажей, из-за короткого промежутка времени не успевших освоить в должном качестве сложную техническую составляющую западных машин.

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Грубо говоря, за 60 дней из офицеров и солдат, всю жизнь проуправлявших советскими Т-64, Т-72 и иными советскими танками, неимоверно трудно сделать опытных командиров экипажей и механиков-водителей зарубежных ОБТ. И как делают вывод западные эксперты по тяжёлой наземной технике, официальный Киев попросту переоценил ударные возможности европейских танков и американских бронемашин.