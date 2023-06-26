После встречи российских истребителей британские самолёты легли на обратный курс и скрылись

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Двойка истребителей Су-27 принадлежности ВКС РФ выполнила операцию перехвата неопознанных воздушных целей над акваторией Чёрного моря, стремительно подлетавшими к государственной границе России. Неопознанными нарушителями оказались борт радиотехнической разведки радиоэлектронной борьбы RC-135 и сопровождавшие его истребители многоцелевого назначения "Тайфун", принадлежащие Великобритании. Такую новость рассказали в отечественном оборонном ведомстве.

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Источник фото: crimea.ria.ru







Для операции идентификации и объективного контроля в воздух взмыла пара Су-27, подспудно имевшая цель не допустить нарушения линии воздушной границы РФ. Структурно истребители принадлежали силам противовоздушной обороны РФ.

Как только истребители ВКС РФ появились на горизонте курса следования британских самолётов, последние решили вернуться восвояси, выполнив разворот. Су-27 сочли свою миссию законченной и вернулись на аэродром базирования.

Во время воздушной встречи все действия были совершены со строгим соответствием с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, - резюмировали в МО РФ.









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