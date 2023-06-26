Как заявил Том Холланд, исполнивший главную роль в телевизионном проекте, он очень стойкий человек, болеющий за клуб, который мало что "выиграл"

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Звезда фильмов про Человека-паука и просто известный британский актёр Том Холланд поделился своим мнением из-за низких оценок только что вышедшего сериала "Переполненная комната", сыгравший одну из главных ролей в телевизионной постановке. "Паучок" отреагировал шуткой на все обвинения в беседе с ютьюб-каналом Unilad.

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Во время интернет-передачи Uniladʼs Get a Job! Холланд рассказал, что знает о негативном восприятии нового телевизионного продукта сообществом профессиональных кинокритиков. Прославившийся исполнением роли Питера Паркера мужчина заявил, что его суперспособность - это стойкость к критике, так как он ярый фанат ФК "Тоттенхэм". А в свою очередь "Шпоры" (фанатское прозвище клуба из Тоттенэма) имеют мало регалий и медалей в футбольном мире. Поэтому болеть за такой футбольный клуб очень сложно, заявил актёр.





Скриншот трансляции шоу Uniladʼs Get a Job





А вот зрительская оценка проекта была куда бодрей и выше, чем оценка профессионалов от киноиндустрии. Прославленный лицедей выразил благодарность своим фанатам за восторженный приём сериала.

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На текущий момент Холланд объявил о неком творческом перерыве в своем актёрском пути из-за очень сложного опыта во время работы над телепроектом "Переполненная комната".