Научные работники Омского государственного технического университета придумали двигатели малых космических аппаратов, работающие на той самой водке. МКА будут использованы для создания маневрирующих орбитальных группировок спутников. Так рассказали в пресс-службе ОмГТУ.
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Аппараты, используемые для дистанционного сканирования поверхности Земли, отличаются относительно небольшим от весом от 1 до 500 килограмм. Ввиду возложенных функций такое оборудование летает на низко орбитальных маршрутах, тем самым попадая под сильное влияние гравитации земли. Поэтому таким аппаратам крайне нужны двигатели малых размеров для маневрирования и "сопротивления" земному притяжению.
Источник фото: geovestnik.ru
До сего момента как топливный элемент для движителей МКА использовались вредные фреоны, изобутан и аналогичные газы. Что не очень безопасно для человека. А вот спирто-водяная смесь относительно безвредна для людей, что и предлагают внедрить учёные из Омска.
Такой коктейль от топливного резервуара попадает в микродвижитель, состоящий из великого множества газовых трубопроводов и нагревательного элемента. Как только электрический ток достиг двигателя, последний значительно нагревается, тем самым запуская процесс испарения топлива. И вот уже этот плотно "скомпонованный" пар оказывает давление, запуская тягу, - рассказал Антон Лукьянчик, занимающий должность старшего преподавателя кафедры "Авиа- и ракетостроения" ОмГТУ.