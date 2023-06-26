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Власти Польши и Литвы опасаются перехода в Белоруссию ЧВК "Вагнер" и начинают укреплять границы
Укрепление госграниц этих стран началось в оперативном порядке сразу после переезда Пригожина в Беларусь
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   Официальная Варшава начала не откладывая в долгий ящик усиливать межграничные межи с республикой Беларусь. Связано это прежде всего с появлением в соседней стране Евгения Пригожина и курируемой лично им организацией ЧВК "Вагнер". Хотя нигде не сообщалось, что российский бизнесмен берёт "с собой" и "Оркестр".

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   О том что для Польши это всё серьёзно, рассказал и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего выступления в эфире польских СМИ.


Источник фото: ria.ru


   Со слов высокопоставленного чиновника, Путин и Лукашенко могут применить доселе невиданную и странную стратегию.

   Решил не отставать от своего польского коллеги и президент Литвы Гитанас Науседа, объявивший о принятии мер по усилению патрулирования и охраны границы литовской республики с соседней Белоруссией.

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   А вот в беседах литовских пользователей в чатах разговоры уже менее позитивные и приятные для официальных властей: простые граждане считают, что "вагнеровцы" попытаются установить контроль над так называемым "Сувалкским коридором". Они лишь ждут подходящего случая и будет всегда наизготове.

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#польша #чвк &quot;вагнер&quot; #литва
Источник: topwar.ru
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