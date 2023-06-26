Официальная Варшава начала не откладывая в долгий ящик усиливать межграничные межи с республикой Беларусь. Связано это прежде всего с появлением в соседней стране Евгения Пригожина и курируемой лично им организацией ЧВК "Вагнер". Хотя нигде не сообщалось, что российский бизнесмен берёт "с собой" и "Оркестр".
реклама
О том что для Польши это всё серьёзно, рассказал и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего выступления в эфире польских СМИ.
Источник фото: ria.ru
Со слов высокопоставленного чиновника, Путин и Лукашенко могут применить доселе невиданную и странную стратегию.
Решил не отставать от своего польского коллеги и президент Литвы Гитанас Науседа, объявивший о принятии мер по усилению патрулирования и охраны границы литовской республики с соседней Белоруссией.
А вот в беседах литовских пользователей в чатах разговоры уже менее позитивные и приятные для официальных властей: простые граждане считают, что "вагнеровцы" попытаются установить контроль над так называемым "Сувалкским коридором". Они лишь ждут подходящего случая и будет всегда наизготове.