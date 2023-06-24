Самые большие российские банки подняли цены на обмен "базовых" иностранных валют. Об этом рассказали в РИА Новости.
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Теперь заокеанский доллар торгуется по 90 рублей. Евро в свою очередь стоит дороже: 100 рублей за общеевропейскую валюту.
Опираясь на данные, предоставленные информационным агентством, самый высокий обменный курс зафиксирован в Росбанке. Там доллар уже продаётся по 105 рублей. Евро, как и в случае выше, опережает деньги США ровно на 10 рублей, "торгуясь" по 115 целковых.
Источник фото: 1prime.ru
Самый низкий курс пока что в Промсвязьбанке, где банкнота с изображением американских президентов обойдётся покупателю в 84,87 рубля, а евро - в 93, 06 рублей.
Но как заверил широкую российскую общественность глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, валютный рынок должен прийти в состояния равновесия и покоя очень скоро. Объективных причин для роста доллара нет. И как заявил высокий чиновник, сейчас наиболее выгодно продавать валюту. А вот приобретать её не стоит из-за резкого скачка обменных курсов. Но как говорится время покажет...