Подобный шаг позволит унифицировать форму и улучшить взаимодействие внутри подразделения

Сейчас российские войска, действующие в зоне СВО переходят на новое обмундирование по последнему писку мировой военной моды. С подобной новостью вышел сегодняшний пост в ТГ-канале военкора Александра Сладкова.

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Как считает журналист, поставка в армейские структуры комплектов формы ВКПО разных поколений - явление сугубо положительное. Хотя и существует разница между этими линейками по ряду отличий. Так версии между собой отличаются по покрою, способам ношения и даже карманам.

Но самое главное, что должно произойти с такой формой - это процесс унификации. Когда любой военнослужащий знает в каком кармане какой предмет военного быта у его сослуживца лежит.





Источник фото: tvzvezda.ru





Один из примеров, приведенный Сладковым, лишний раз доказывает о правильности этой затеи: если один из бойцов пал на боле боя, но у него в одном из карманов находятся ключи от транспорта, то было бы лучше, если б подбежавший боевой товарищ сразу знал в каком именно. Так как драгоценные секунды могут спасти ещё чью-то жизнь и не одну.

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Новая форма будет похожа на американскую универсальную цветовую гамму мультикам и иметь три варианта: пиксель, мох и собственно сам мультикам.