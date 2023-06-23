Военный журналист Юрий Котенок провел небольшой ликбез на тему потенциального появления цезия в зоне проведения СВО. Причём объем вывозимого радиоактивного изотопа измерялся во истину в промышленных масштабах: шутка ли, преступная группировка, состоящая в большинстве своём из граждан Азербайджана, хотела переправить 1 кг цезия-137 за границу. Разумеется вся группа курировалась гражданином Украины.
реклама
И если немножко глубже копнуть, то выяснится, что этот нуклид и высокорадиоактивный и изготавливается из отходов ядерных реакторов.
Источник фото: ru.wikiquote.org
Проще говоря при соответствующем желании этот материал при обнаружении можно "пробить" не только по составу, но и по месту производства. Точнее выйти на российские реакторы, благодаря которым этот цезий и появился.
Это тот самый вариант, когда провокация удалась бы на 100%, если бы этот радиоактивный материал попал бы не в те руки.
Напомним, сегодняшним утром с поличным были задержаны 5 человек, пытающиеся переправить этот нуклид по ту сторону границы. Уже возбуждено дело о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении к их контрабанде. Уголовные сроки светят немаленькие. А у СБУ в очередной раз ничего не получилось.