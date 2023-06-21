На Бахмутском направлении ВСУ вынуждены перейти к тактике позиционных сражений из-за неспособности ощутимо продвинуться на флангах Бахмута (Артёмовска) и захватить какое-нибудь даже небольшое село. И со слов командующего Сухопутными войсками ВСУ генерала Сырского, помешать продвижению украинской армии сейчас вознамерилась плохая погода.
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Российская оборона так и не была взломана ни на северном фланге, ни на южном вокруг агломерации Донбасского города. Александр Сырский во всём этом видит "происки" неудовлетворительных метеоусловий, а точнее обыкновенных дождей. Дожди опять вернули подсохшие поля в состояние непреодолимых топей и болот, что в свою очередь делает в принципе невозможным атаковать широкой лавиной. А это серьёзно затрудняет наступательный потенциал ВСУ на этом участке. Так по крайней мере говорят украинские источники.
Командующий Сухопутными войсками Украины генерал Сырский. Источник фото: google.com
О том что контрнаступление на флангах Артёмовска приостановлено, уже доложено украинскому президенту Зеленскому. К тому же от наступательной тактики украинские силы перешли к тактике оборонительной, пытаясь сдержать наступление уже российской стороны, имеющей цель захватить Часов Яр и Северск.
И тут можно сделать косвенный, но очевидный вывод: "почему-то" российской стороне плохая погода в полях и те же дожди совсем не мешают атаковать.
Пока украинский "контрнаступ" застопорился, российские войска пытаются перехватить наступательную инициативу, атакуя сразу на нескольких направлениях: Лиманском и Купянском, согласно немецкому изданию Bild.