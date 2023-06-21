Теперь инициатива может перейти от украинской армии к российской

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В немецкой прессе, в частности Bild появилась новостная статья с названием "Теперь русские начинают свою внезапную атаку". Казалось бы, кругом украинское контрнаступление, а тут... А тут оказывается пользуясь туманом войны и удобной ситуацией российские войска начали уже свои наступательные операции на Харьковском и Луганском направлениях.

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В своих данных о том, что россияне не отсиживаются, а проводят атаки, в германском издании ссылаются на свежее заявление замминистра обороны Украины Анны Маляр. Женщина рассказала, что группы войск РФ нарастили свое численное присутствие и проводят операции наступления в направлении Лимана и Купянска с целью вернуть инициативу в руки российской армии.





Источник фото: ria.ru







Кроме того используется информация и от отечественных военкоров, свидетельствующих о продвижении 76-й бригады ВДВ к Купянску, до которого осталось всего лишь 2 километра. Подобную же информацию предоставил и американский аналитический институт по изучению войны.

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И как считает автор публикации в Bild, цель ВС РФ пока украинское контрнаступление забуксовало на южном направлении, начать наступление на восточном векторе ЛБС, тем самым доказав, что играть в контрнаступление "можно вдвоём".