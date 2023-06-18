Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Сырский пытается внушить оптимизм ВСУ под Бахумтом, подбаривая свою пехоту словами "Вагнера" нет
Украинский генерал приехал под Артёмовск для поднятия упавшего боевого духа ВСУ
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
MSI 4060 Ti за копейки, надо брать
Еще одна дешевая MSI RTX 4060 Ti
-35% на 55" ТV Philips 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

   Александр Сырский посетил позиции украинских военнослужащих, окопавшихся в районе Бахмута. После того как город был взят штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер", бои переместились на фланговые просторы Донбасского города.

реклама

   "Музыкальный ансамбль имени Вагнера" после 100% выполнения боевой задачи по взятию города-цитадели передал контроль над позициями и самой агломерацией подразделениям МО РФ. Чем не преминула воспользоваться украинская армия, предполагая что боеспособность "регуляров" не равна той, которая была у "Оркестра".

   Но неудачные попытки, повторенные многократно, заставили думать совсем иначе: фланги под Бахмутом (Артёмовском) всё так же остались неприступными.


Источник фото: topcor.ru


   Для поднятия морального духа и позитивного напутствования командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский лично посетил зону ЛБС.

   Речь его была короткой и касалась прежде всего отсутствия операторов "Вагнера" рядом с украинскими подразделениями, и обзывание российских войск как несоответствующих уровню "Ансамбля".

   Слова словами, но держащие здесь оборону российские десантники могут поспорить с пропагандистскими штампами украинского генерала. Напутственная речь не сильно поможет укрепить боевой дух украинских солдат и офицеров, действующих под Бахмутом. А новых немецких "Леопардов" Германия по-прежнему не даёт.


рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр
!! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% на стиралку Бош 4 серии
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#всу #артёмовск #сырский #артёмовский завод шампанских вин
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Появилось видео попадания корректируемого боеприпаса "Краснополь" в Leopard и Bredley
Спикер ВВС ВСУ про уничтожение Patriot: Они не знают, что это такое
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Генеральный штаб ВСУ обсуждает вариант приостановления контрнаступления до получения авиации и ПВО
36
Выстрел российского боеприпаса проломил башенную броню Leopard 2А4, выведя танк из строя
48
Евгений Пригожин объяснил, почему ЧВК Вагнер не планирует подписывать контракт с МО
24
Украинское командование уже 5 дней не пускает в бой Leopard 2, предпочитая советские Т-64 и Т-72
10
Более 10 тысяч российских военнослужащих получили премии за уничтожение или захват военной техники ВСУ
7
Путин: у Киева нет шансов на успешное контрнаступление
6
Макрон попросил наследного принца Саудовской Аравии «повлиять» на Россию касательно Украины — СМИ
7
Боец "Север" записал на видео поражение Leopard своим выстрелом из ПТРК Корнет
5
В мобильном приложении домашней системы безопасности нашли крупную уязвимость
+
Spiegel рассказал, на какие уловки идут экипажи танков Leopard, чтобы не идти в контрнаступление ВСУ
6
Пользователи снова сообщают о сгоревших кабелях 12VHPWR на RTX 4090
6
Венгрия отказалась от покупки РСЗО HIMARS после игнора со стороны Соединенных Штатов
8
В Роскачестве назвали лучший и худший аналоги оригинальной газировки Coca-Cola на рынке РФ
27
Правительство США подверглось широкомасштабной кибератаке
3
Видеокарта ASRock Radeon RX 7800 XT появилась на сайте EEC
2
Дмитрий Песков: санитарная зона на Украине будет зависеть от дальности ее вооружений
9
The New York Times: «Аллигаторы» Ка-52 сжигают колонны танков, а умные авиабомбы ломают оборону ВСУ
3
США проспонсируют для Украины покупку дальнобойных ракет ATACMS с дальностью пуска до 300 км
3
В Краснодаре появились плакаты за Пригожина, но выяснилось, что это не дело рук Пригожина
5
Власти обсуждают запрет на параллельный импорт смартфонов Samsung и LG
1

Популярные статьи

США отправили F-22 Raptor на Ближний Восток для противодействия российским Су-35
5
Малый объем видеопамяти у видеокарт - мифы и реальность
33
О трёх мини сериалах по С Кингу: "Особняк "Красная роза", "Участь Салема" и "Буря столетия"
9
США увеличат производство ЗРК Patriot после первых боевых потерь: Киев получит пять новых комплексов
8
Что будет с экономикой России в 2024 году - моё мнение, рассказываю простыми словами
263
Крупные фильмы Marvel Interteiment на 2024-2025 год
9
ArtMoney - учимся взламывать игры
14
Самая горячая сборка лета 2023 года на NVIDIA + Intel за 70 000р для любых игр в разрешении 1080р
4
Испанская пресса: Биолаборатории США релоцируются в Казахстан после начала СВО
8
Подрыв Турецкого Потока диверсантами Украины при разведподдержке США становится все более вероятным
5

Сейчас обсуждают

хахахер
11:37
Путин сообщил о потере Украиной 186 танков и 418 бронемашин в ходе контрнаступления
The New York Times: «Аллигаторы» Ка-52 сжигают колонны танков, а умные авиабомбы ломают оборону ВСУ
Руслан Клюев
11:37
Это до первых патчей. Разрабам ведь нужно что бы и на пс5 игра летала. Так что это требование для неоптимизированного проекта, уже можно не обращать внимание на требования. Так же все равно пойдут пат...
Для Silent Hill 2 в 1080р в 60 fps потребуется видеокарта RX 6800 XT или RTX 2080
Midosa
11:36
Обратно прилетит плутоний - до бункера добежать успеешь? А что потом, отправитель урана? Европа замёрзнет? Жаль, тебя в эту твою ссанину через год будет не натыкать... Про замёрзшую Украину уж лет 10...
Что будет с экономикой России в 2024 году - моё мнение, рассказываю простыми словами
Madarator
11:35
Профанацию вижу я. Часто в игре бывает что значение не совпадает с разыскиваемым. Здесь же самый простой способ представлен. А как быть, если вместо точного значения у тебя просто полоса жизни или рес...
ArtMoney - учимся взламывать игры
Лариса Гнилякова
11:33
Наконец то! Очень приятная новость.
The New York Times: «Аллигаторы» Ка-52 сжигают колонны танков, а умные авиабомбы ломают оборону ВСУ
emptystack
11:30
Душный кейс и материнка на грани возможностей для 12400 то, зато ssd на 2 тера за 8к, отличная сборка.
Самая горячая сборка лета 2023 года на NVIDIA + Intel за 70 000р для любых игр в разрешении 1080р
Валерий Нежельский
11:25
Проблема в том, что западные капиталисты специально производят сложную технику, для того что бы естественно продать подороже и это понятно, бизнес, есть бизнес! Иногда они при этом все таки рассчитыв...
«Спокойствие пока не предвидится»: Медведев посетил завод по производству миномётных мин и авиабомб в Тульской области
Chihonya
11:25
ды, проблема века, которая решена 100 лет назад)))
Исследователи безопасности обнаружили обход пароля BIOS на ноутбуках Lenovo
хахахер
11:21
уже 186 танков покололи всушникам в этом наступлении.Путин так сказал,из его данных Путин сообщил о потере Украиной 186 танков и 418 бронемашин в ходе контрнаступления линия суровикина,жёсткой получ...
Боец "Север" записал на видео поражение Leopard своим выстрелом из ПТРК Корнет
Влад Иванов
11:20
Sus
Bing Chat перестанет быть эксклюзивом браузера Edge
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем