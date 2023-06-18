Александр Сырский посетил позиции украинских военнослужащих, окопавшихся в районе Бахмута. После того как город был взят штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер", бои переместились на фланговые просторы Донбасского города.
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"Музыкальный ансамбль имени Вагнера" после 100% выполнения боевой задачи по взятию города-цитадели передал контроль над позициями и самой агломерацией подразделениям МО РФ. Чем не преминула воспользоваться украинская армия, предполагая что боеспособность "регуляров" не равна той, которая была у "Оркестра".
Но неудачные попытки, повторенные многократно, заставили думать совсем иначе: фланги под Бахмутом (Артёмовском) всё так же остались неприступными.
Источник фото: topcor.ru
Для поднятия морального духа и позитивного напутствования командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский лично посетил зону ЛБС.
Речь его была короткой и касалась прежде всего отсутствия операторов "Вагнера" рядом с украинскими подразделениями, и обзывание российских войск как несоответствующих уровню "Ансамбля".
Слова словами, но держащие здесь оборону российские десантники могут поспорить с пропагандистскими штампами украинского генерала. Напутственная речь не сильно поможет укрепить боевой дух украинских солдат и офицеров, действующих под Бахмутом. А новых немецких "Леопардов" Германия по-прежнему не даёт.