Компания-производитель систем ПВО Raytheon приняла решение о передаче украинской армии пяти новых ЗРК "Patriot" после выхода из строя двух комплексов во время массированных российских атак весны 2023 года.
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Первая партия новых ЗРК для Киева будет осуществлена ближе к концу следующего года. И вся переданная партия будет состоять только из новых единиц. Ради этого фирма заявила об увеличении производства, сообщает специализированное издание Military Watch Magazine.
А вот то что получила Украина в начале апреля, являлось собранным "с миром по нитке" подержанным оборудованием, переданным США, Германией и Нидерландами.
Источник фото: rg.ru
Но не будет большим секретом узнать, что даже "политическая воля" блока НАТО добавить ещё хоть что-нибудь в добавок из поддержанного к новым ЗРК, переданным в ближайший год. Что всё это хоть как-то удовлетворит текущие потребности украинского ПВО.
По приблизительным подсчётам украинских военных аналитиков им необходимо как минимум 50 зенитных систем такого класса.
И тут стоит учитывать тот фактор, что якобы самый совершенный на текущий момент по мнению условного Запада противовоздушный комплекс, по ряду своих боевых показателей, уступает ещё советским системам С-300, разработанным более 30 лет назад и больше.