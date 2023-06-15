На данный момент существует лишь две пушки, имеющих такой большой калибр

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На прошлой неделе стало известно, что в новом пакете американской военной помощи Украине последняя получит снаряды нераспространённого калибра на 203 мм.

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Такой снаряд подходит лишь одной пушке, стоящей на вооружении ВСУ - это советские 2С7 "Пионы" ("Объект 216").





2С7 "Пион". Источник фото: anna-news.info





САУ общим весом 47 тонн, использующая шасси от Т-80, с двигательной установкой от более раннего советского танка Т-72, может стрелять осколочно-фугасными боеприпасами на 37 километров, а с использованием специальных активно-реактивных выстрелов, может запустить снаряд на "невозможные" 47 км.

Как известно, ВСУ в текущей военной компании, использовали около двух десятков таких САУ, и по результатам битв у украинских "Пионов" появился дефицит запасных деталей и выстрелов к пушке.





8 inch Self-Propelled Howitzer M110. Источник фото: commons.wikimedia.org





И вот часть таких боеприпасов как раз могла находиться на складах US Army по тем или иным причинам.

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Но есть и иной вариант, зачем такие снаряды передаются украинской армии: это могут быть выстрелы к американским же гаубицам М-110, созданным в 1956—1961 годах. И хотя они уже очень давно не состоят на вооружении США, но могут находиться в законсервированном состоянии на военных складах США "на всякий случай". Правда американский "аналог" советского Пиона гораздо хуже по своим боевым качествам: у М-110 максимальная дальнобойность лишь 30 километров, и это при том что используются специально модифицированные снаряды.