В РФ оштрафовали российского фермера, записавшего с помощью видео гигантскую надпись "Я Русский" на поле. Сельский работник сам сделал этот рисунок своим трактором.
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Николай Щеолоков согласно решению суда был оштрафован на сумму от 40 до 50 тыс. рублей сообщают анонимные телеграм-каналы.
Как стало известно, место, где был выполнен "полевой перфоманс", попадает под запрет на использование БПЛА принадлежащих частным лицам. Такая правовая норма действует с прошлой осени и связана с усиленными мерами безопасности на время проведения российской спецоперации на Украине.
Источник фото: skymec.ru
Фермер не знал о новых поправках, но добровольно явился в полицейский участок и оплатил штраф. Со слов Щелокова полицейские его только поддержали и даже пожали руку, так как своими художественными задумками он прославил Арзамасский район Нижегородской области на всю Россию.
Сам ролик доступен в мировой сети Интернет и к настоящему времени набрал кучу просмотров. А перфоманс автора видео удивил даже бывалого журналиста ВГТРК Андрея Медведева, предложившего выплатить за фермера денежный штраф из собственных средств.