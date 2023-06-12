В Польше сейчас проживает до 2,3 млн. украинцев

Русскоговорящие украинцы стали причиной того, что Поляки стали хуже относиться к украинским беженцам. С такой новостью вышел заголовок от британской Guardian.

реклама

По информации издания, часть жителей Польши подвержена негативной реакции на наличие в их стране украинцев говорящих по-русски.

Со слов президента Союза украинцев в Польше Мирослава Скорки, его структура стала получать массовые звонки от местных жителей, которые и хотели вроде бы помочь беженцам с восточноевропейской республики, но преисполнены чувства тревоги из-за того, что жители Украины, получавшие помощь как ни в чём не бывало продолжают использовать в устной речи русский язык.





Источник фото: ru.freepik.com





По данным весеннего опроса польского общества, приведённых Скоркой, Польские жители стали всё хуже и хуже относиться к украинцам. Где главной причиной постепенного ухудшения отношения к жителям соседней страны названо то, что большинство из украинских переселенцев говорят на русском языке.

В то же время он рассказал и про белорусов, которые продолжают говорить по-русски и с чем у поляков нет проблем, но как только речь заходит об украинцах, польские граждане задумываются о политических предпочтениях последних. И как резюмировал Скорка, некоторые местные спрашивают себя, почему спустя солидный промежуток времени, то есть практически за полтора года, беженцы так и не выучили не украинский, так и польский языки.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на стиралку Бош 4 серии В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -28% на 32Gb Сorsair Dominator Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -23% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

По официальным данным на текущий момент в Польше находятся 950 тыс. переселенцев с Украины. А общее количество украинцев в польской республике составляет 2,3 млн. человек.