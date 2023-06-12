Политик поддерживал дружеские отношения с Владимиром Путиным и из-за этого подвергался осуждению

Во вторник 12 июня в 86 лет в Италии скончался экс-премьер-министр Апеннинского государства Сильвио Берлускони. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

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Берлускони появился на свет 29 сентября 1936 года в Милане. Его основным видом занятий до политики был бизнес в сфере телекоммуникаций и средств массовой информации. После достижения значимых успехов в частном предпринимательстве в возрасте 57 лет итальянец перешёл в политику. Здесь его тоже можно назвать успешным, так как он четыре раза занимал должность главы итальянского правительства.





Источник фото: riamo.ru





Берлускони считал российского президента Владимира Путина своим другом, в свете чего развил бурную деятельность по укреплению сотрудничества итальянской республики с Россией.

В первый период российской спецоперации Берлускони не одобрил проведение её же, но спустя некоторое время изменил свои взгляды на СВО. В октябре 2022 года экс-премьер обратился через прессу с призывами прекратить помогать Украине и назвал Путина человеком мира.

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Пророссийская политика Берлускони подвергалась остракизму. Поэтому не стоит удивляться что против экс-чиновника было возбуждено 61 судебное расследование с рядом уголовных дел. В том числе связях с мафией и налоговых махинациях. Но ничего из этого так и не было доказано.