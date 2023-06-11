По сообщениям телеграм-канала "SHOT" общественная организация "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" отправила повторное письмо в Генпрокуратуру РФ с жалобой на деятельность лидера группы "Звери" Романа Билыка.
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Общественные активисты обратились с письменной просьбой в федеральное надзорное ведомство проверить публичные слова певца и лидера собственной группы, кроме того выяснить, не является ли фронтмен финансовым спонсором для украинской армии.
Источник фото: mk.ru
В качестве аргументов приводятся факты, что после событий 2014 года музыкальный коллектив "Зверей" принял решение отказаться от выступлений в Крыму и Севастополе. А весной 2022-го года Роман "Зверь" публично осудил проведение российской спецоперации на Украине.
Так же музыканта обвиняют в так называемой игре "и вашим и нашим", когда означенный музыкальный деятель с осуждением СВО не отказал себе в праве выступать в России.
Пока неизвестна реакция российской прокуратуры, но на Дворцовой площади в Петербурге, где должен был состояться концерт музыкальной банды, мероприятие намеченное на 16 июня - отменено.