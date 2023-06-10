Город романтики и вкусного кофе занимает четвертое место в мире по количеству этих грызунов

Многолетняя борьба с крысами во французской столице "окончена", теперь мэр Парижа Энн Идальго полна решимости применить иной способ сосуществования со "старшими братьями" мышей.

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После слов руководителя города текущая власть откажется от плана по борьбе с крысами 2017 года, на который было затрачено до 2 млн. евро, с установкой плотно закрывающихся мусорных контейнеров и масштабное использование крысиного яда в "истребительных операциях" против полчища грызунов.

Слова "головы города" не нашли одобрения со стороны известного французского политика столичного города, такого как Жоффруа Булар, заявившего в ироничной манере: "Париж заслуживает лучшего". И действительно, "почуявшие слабину" городской администрации, перешедшей на сторону политики терпимости к переносчикам опасных заболеваний, крысы могут больно "аукнуться" городской среде и жителям одного из самых романтичных городов мира.





Источник фото: sortiraparis.com





В настоящий момент численность крысиного полчища в городе любви и Эйфелевой башни составляет 6 млн. особей. Но с постоянными массовыми забастовками такая ситуация может показаться позитивной в том плане, что в довольно скором времени грызунов станет несоизмеримо больше. Где во вторую очередь стоит отдельно "поблагодарить" повышение температуры, связанное с изменением климата. И возможно в самом недалёком будущем крысам и людям в Париже придется рядом сосуществовать...

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А между тем французская столица занимает четвертое место в рейтинге самых кишащих крысами городов мира, уступая индийскому Дешноку.