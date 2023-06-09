На польской территории преступники совершили кражу из поезда, перевозившего снаряды для Украины. Уже по горячим следам "бандитов поездов" задержали, а украденное военное имущество вернули, сообщает польская газета Wyborcza.
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Кража была совершена во время стоянки железнодорожного состава на станции в Венглиньце в Нижней Силезии. Из вагона были вытащены оружейные ящики с боеприпасами. Причём поезд в момент преступления находился под охраной военнослужащих НАТО.
И как сообщает источник, хорошо знакомый с ситуацией, снаряды скорее всего предназначались Украине.
Источник фото: ria.ru
Момент кражи был зафиксирован во время обхода работников службы безопасности остановленного состава. И на определённом контейнере не было защитных пломб. Воры смогли утащить четыре ящика боеприпасов. Как оказалось, пропали фугасные снаряды калибра 155-мм.
По горячим следам воров задержали. Задержанными оказались трое мужчин 26, 34 и 39 лет соответственно. Все снаряды были найдены и возвращены на место.
За групповую кражу военного имущества США незадачливым польским расхитителям "капиталистической собственности" грозит до 10 лет лишения свободы.