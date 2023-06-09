Ряд украинских медиа поделился информацией от источника в офисе украинского президента

Главком ВСУ Валерий Залужный отстранён от командования контрнаступлением. Общее управление действом выполняет командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Но информация неофициальная, так как о такой перестановке рассказывают украинские ресурсы со ссылкой на источник в администрации Зеленского без упоминания конкретных имён.

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Залужный не был допущен до оперативного руководства войсками, хотя окончательно он ещё не вышел из состава командования и осуществляет доклады украинскому президенту и его подчинённым.





Источник фото: google.com





Теперь командование украинской армией осуществляет "триумвират" высших офицеров ВСУ. Это Александр Комаренко, занимающий должность оперативного управления штаба Сухопутных войск. Александр Тарнавский в должности командира группировкой войск "Таврия" оперативно-стратегического уровня. И Александр Сырский - командующий Сухопутными войсками ВСУ, имеющий амбиции занять кресло "повыше".

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Некоторым подтверждением, что значение Залужного несколько "упало" в аппаратных играх украинских военных может служить тот факт, что на фото, опубликованного Зеленским, отсутствует сам главком ВСУ, но есть три названых генерала из предложения выше.