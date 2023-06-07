Российские военные инженеры получили серьёзный повод для беспокойства: и это не иностранные танки и самолёты на службе у ВСУ, а техника для работы операторов дронов украинской армии. Высшие командиры украинской группировки осознанно сконцентрированы на создание отрядов, работающих с БПЛА.
реклама
Официальными властями Украины скоординирована и чётко реализуется план "Армия дронов", где 30 рот получат так называемый хай-тек из мира беспилотной авиации. Грубо говоря, в ВСУ от стран Запада будут переданы разведывательные и ударные беспилотники, системы РЭБ, ретрансляторы.
Часть такого западного оборудования удалось захватить. И высочайший уровень оснастки подразделений ВСУ подтверждён. Захваченное канадское снаряжение на голову превосходит всё, что удавалось добыть в ходе разведывательных мероприятий российских подразделений.
Но не надо думать, что БПЛА-индустрия на вторых ролях в России. Владимир Путин дал старт, запустив отечественный центр беспилотной авиации, а концерн "Калашников" заявил о многократном производстве летательных аппаратов, обходящихся без помощи человека.
Хотя надо признать, очень много сделано в плане обеспечения подразделений ВС РФ дронами силами гражданских энтузиастов и волонтёров.
А тем временем в мировой сети появились кадры брошенного французского танка AMX-10, оставленного ВСУ.