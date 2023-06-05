Брошенными и побитыми на линии боестолкновения остались около 7-и украинских танков

С линии ЛБС под Угледаром поступают свежие новости о попытке украинского контрнаступления на отдельно выбранном участке. По итогу попытка оказалась неудачной, если не сказать даже больше. Атака происходила на Времевском выступе.

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Первой была задействована ствольная и реактивная артиллерия ВСУ, искавшая слабые зоны в российской обороне. Если бы такие участки были найдены, то по задумке штабного руководства силы ВСУ в предполагаемые прорехи должны были броситься превосходящие силы украинских штурмовиков с использованием бронетехники и пехоты.





Источник фото: vz.ru





Но результат натиска не оправдал ожиданий по причине утраты не менее 15 машиноединиц, из которых оказалось до 7 выведенных из строя танков ВСУ.

Поддержать российскую сторону решили и воздушные силы ВКС РФ, используя корректируемые авиационные боеприпасы, смогли рассеять украинскую наземную артиллерию.





Частичная раскадровка с украинской техникой, подбитой и брошенной во время неудачного контрнаступления. Источник фото: телеграм-канал "Военный Осведомитель"





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Без прикрытия бронетехники украинской пехоте не оставалось ничего лучше, как отойти на свои позиции или спрятаться в ближайших лесопосадках. Но с учётом повсеместного использования российской стороной приборов ночного видения и тепловизионных прицелов, это оказалось очень трудно сделать, оставшись незамеченным.