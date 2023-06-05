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В сеть попали кадры боевой работы "Солнцепёка" по пункту временной дислокации ВСУ [Видео]
Помимо украинских военнослужащих тяжёлая огнемётная система поразила и замаскированный БТР "Буцефал"
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   Российские ресурсы загрузили на просторы интернета видео боевой работы тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" в зоне СВО. Российский комплекс отработал место временной дислокации ВСУ.

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   Кроме живой силы под огонь термобарическими боеприпасами и бронетехника, замаскированная в местном лесу. 

   По кадрам достаточно чётко видно, как украинские военнослужащие пожелали укрыться в отдельно стоящем домовом владении, а чуть поодаль стоял спрятанный БТР. Предположительно это был БТР-4Е "Буцефал". 


Источник фото: gazeta.ru


   Как только местоположение украинских бойцов обнаружил разведывательный БПЛА, координаты получил штаб, отдавший распоряжение об ударе ТОС "Солнцепек". Всего нескольких снарядов хватило для поражения большой территории, в том числе и жилого помещения с рядом стоящим БТР.

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   ТОС-1А стоит на вооружении не только армии России, но и ряда сопредельных государств. 24 неуправляемых реактивных снаряда с термобарической частью обладают серьёзной силой разрушения, способной накрыть большую площадь в 40 тыс. кв. км. А благодаря новым боеприпасам предельная дальность стрельбы вместо прежних 6 км увеличивается до 15 км.

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#солнцепек #солнцезащитные очки #бтр-4е &quot;буцефал&quot;.
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