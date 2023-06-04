ВС РФ смогли заблокировать часть отряда украинской ДРГ, сумевшей прорваться на территорию Белгородской области в районе Новой Таволжанки. На текущий момент в окрестностях хутора Староселье кипит бой.
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В округе хутора зажата часть группы диверсантов, которые предпринимают безуспешные попытки уйти из окружения в сторону Украины. От хутора до границы с Харьковской областью совсем близко. Как известно, российская территория подверглась атаке запрещенного в России и признанного террористической организацией "РДК".
Источник фото: riamo.ru
Так же по сети распространяется видео якобы сражений спецназа РФ и украинских ДРГ. Но по ряду косвенных признаков данные кадры есть не что иное, как фейк от украинского ИПСО.
Российское МО проинформировало о предпринимаемых усилиях ДРГ ВСУ осуществить переправу через водную преграду в районе Новой Таволжанки. В финале действа попытка оказалась неудачной из-за сосредоточенного огня сил российской артиллерии.
К вечеру часть украинских групп отошла на запасные позиции на территорию Украины, кроме остатков ДРГ, оказавшихся в окружении в окрестностях хутора Староселье.