Украинских операторов "Стугны" спасло лишь то, что у отечественного танка закончились снаряды к пушке

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В мировой сети Интернет появился занимательный ролик, на котором российский танк Т-72БЗ справляется с двумя прямыми выстрелами из противотанкового комплекса украинской разработки ПТРК "Стугна", по ходу боя не потеряв управления и не получив серьёзных повреждений.

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Авторы видео прокомментировали, что экипаж боевой машины до обстрела с украинской стороны завершил выполнение боевого задания, использовав весь запас снарядов к танковой пушке. По этой причине операторы украинских ПТРК остались живы в этом сражении.





Т-72Б3. Источник фото: karopka.ru





Т-72Б3 является модернизированной версией "простого" Т-72, где к основной броне добавлены модули динамической защиты с улучшением корпуса, где последний отличается усовершенствованной стойкостью бортовых проекций к выстрелам с кумулятивным зарядом.

ПТРК "Стугна" относится к классу современных противотанковых комплексов, созданный столичным КБ "Луч" и принятый на вооружение в 2011 году. Комплекс наводится в полуавтоматическом режиме с помощью лазерного луча. Максимальная эффективная дальность ПТРК 5000 метров на которой могут быть поражены бронированные цели.

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Совсем недавно появилось относительно похожее видео, где другой отечественный Т-72 справился с попаданием дронов-камикадзе и своим ходом смог добраться до российских позиций.