Сегодняшним утром американский истребитель Northrop F-5N Tiger II совершил падение в районе Бока-Чика-Филд. Лётчик успел воспользоваться катапультой. Сейчас он проходит обследование в военной больнице Майами.
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Ветеран воздуха в лице самолёта F-5N входил в эскадрилью VFC-111 Sun Downers резервных сил авиации ВМС США.
Место дислокации подразделения - авиабаза Ки-Уэст, где воздушные машины часто используются как противник. Соответствует предназначению и окрас техники - это трехцветная раскраска и красные звёзды.
Источник фото: rg.ru
Самолёты серии F-5 с 70-х годов прошлого века используются как самолёты вероятного оппонента.
В эскадрилье находятся швейцарские F-5E, прошедшие модернизацию. Во время улучшения бортового снаряжения были установлены обновленные РЛС. Такая версия стала называться F-5N Tiger II.
F-5 первых версий начали выпускать в конце 50-х годов. Самолёт за всё это время прошёл ряд войн и военных конфликтов, первым из которых был конфликт Вьетнаме. На момент прекращения производства из стен завода было выпущено около 2500 единиц легкого истребителя.