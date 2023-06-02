До этого согласно международному договору правительство США сообщало статус и местонахождение своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор СНВ

США решили отказаться от ДСНВ, перестав выполнять условия, прописанные в договоре. Госдеп заявляет, с 1 июня текущего года США не будут передавать России сведения о местонахождении и статусе стратегических вооружений. И лишают специалистов РФ виз для проведения инспекций. Не будут выдаваться и новые визы. Не стоит удивляться и тут, американцы давно не пускают с инспекцией российских экспертов на свою территорию.

реклама

Не будет передаваться в Россию и телеметрические данные о пуске межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет субмарин Америки.





Российский "Сармат". Источник фото: дзен-канал "56-я параллель"





Соответствующая новость впервые прозвучала в марте 2023 года. По мнению американской стороны, просто истёк срок 6-месячного договора, когда стороны обоюдно обменивались такими данными. Пауза с передачей России вышеобозначенных данных связана с попытками "вернуть" Россию к соблюдению ДСНВ.

рекомендации -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри RTX 3070 за 45 тр в Регарде 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Много <b>4070</b> в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр

Указ о приостановлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан Владимиром Путиным 1 марта этого года. Как ответ на неконструктивную политику США и условного Запада, направленную против России.