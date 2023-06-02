США решили отказаться от ДСНВ, перестав выполнять условия, прописанные в договоре. Госдеп заявляет, с 1 июня текущего года США не будут передавать России сведения о местонахождении и статусе стратегических вооружений. И лишают специалистов РФ виз для проведения инспекций. Не будут выдаваться и новые визы. Не стоит удивляться и тут, американцы давно не пускают с инспекцией российских экспертов на свою территорию.
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Не будет передаваться в Россию и телеметрические данные о пуске межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет субмарин Америки.
Российский "Сармат". Источник фото: дзен-канал "56-я параллель"
Соответствующая новость впервые прозвучала в марте 2023 года. По мнению американской стороны, просто истёк срок 6-месячного договора, когда стороны обоюдно обменивались такими данными. Пауза с передачей России вышеобозначенных данных связана с попытками "вернуть" Россию к соблюдению ДСНВ.
Указ о приостановлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан Владимиром Путиным 1 марта этого года. Как ответ на неконструктивную политику США и условного Запада, направленную против России.