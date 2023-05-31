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Пригожин призвал дать старт компании всеобщей мобилизации в России
По его словам всеобщая мобилизация в России необходима для перестройки страны к новым вызовам и уверенной победы в ходе СВО
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   Административный руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин призывает запустить повторную мобилизацию в РФ, но уже в статусе всеобщей. Во время разговора с журналистами в Екатеринбурге куратор "музыкального собрания имени Вагнера" рассказал, что дальнейшие шаги спецоперции могут быть очень трудными для России. 

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   И поэтому всему нашему обществу нужно быть готовым к мобилизации для победы в СВО.

  И как всегда метко выражается российский бизнесмен, нужно быть готовым к тому, что "во время грома" уже можно будет воевать, а не в страхе креститься, закончил свою мысль известный политик.


Источник фото: forbes.ru


   Основатель "Оркестра" сделал предупреждение, что продолжающийся украинский конфликт не будет лёгким, так как ВСУ вполне вероятно получат поддержку от других стран, таких как Польша и Румыния. А Россия должна во всеоружии встретить такой вариант развития событий. Поэтому не стоит откладывать в долгий ящик массированное производство боеприпасов и вооружения, и всего остального, необходимого для достижения окончательной победы.

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   Как заверил яркий спикер, для подготовки обычных солдат не требуется чего-то "сверхъестественного". Нужны лишь палаточные городки, блиндажи и опытные инструкторы. Всего этого будет достаточно для подготовки необходимого количества мобилизованных.

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#пригожин #спецоперация #спецоперация на украине
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Mur
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Так не надо становиться нацистами.
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WTF
14:48
Ради освобождения Донбасса пусть хоть 1млн берет, не жалко.
Пригожин: для освобождения Донбасса нужно еще 200000 человек, а для взятия Киева полная мобилизация
Eppius
14:46
Имея столько ядерного оружия мы вынуждены прибегать к всеобщей мобилизации? Зачем ковался ядерный щит страны в таком случае.
Пригожин: для освобождения Донбасса нужно еще 200000 человек, а для взятия Киева полная мобилизация
Midosa
14:46
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14:45
Не,геноцид это зло. Ну что поделать ведь Суворова у нет,который говорил совсем обратное.
Пригожин: для освобождения Донбасса нужно еще 200000 человек, а для взятия Киева полная мобилизация
WTF
14:45
Пиши 140тысяч, нечего их жалеть.
ВС РФ в результате атаки потопили средний десантный корабль ВМФ Украины "Юрий Олефиренко"
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