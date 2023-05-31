По его словам всеобщая мобилизация в России необходима для перестройки страны к новым вызовам и уверенной победы в ходе СВО

Административный руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин призывает запустить повторную мобилизацию в РФ, но уже в статусе всеобщей. Во время разговора с журналистами в Екатеринбурге куратор "музыкального собрания имени Вагнера" рассказал, что дальнейшие шаги спецоперции могут быть очень трудными для России.

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И поэтому всему нашему обществу нужно быть готовым к мобилизации для победы в СВО.

И как всегда метко выражается российский бизнесмен, нужно быть готовым к тому, что "во время грома" уже можно будет воевать, а не в страхе креститься, закончил свою мысль известный политик.





Источник фото: forbes.ru





Основатель "Оркестра" сделал предупреждение, что продолжающийся украинский конфликт не будет лёгким, так как ВСУ вполне вероятно получат поддержку от других стран, таких как Польша и Румыния. А Россия должна во всеоружии встретить такой вариант развития событий. Поэтому не стоит откладывать в долгий ящик массированное производство боеприпасов и вооружения, и всего остального, необходимого для достижения окончательной победы.

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Как заверил яркий спикер, для подготовки обычных солдат не требуется чего-то "сверхъестественного". Нужны лишь палаточные городки, блиндажи и опытные инструкторы. Всего этого будет достаточно для подготовки необходимого количества мобилизованных.