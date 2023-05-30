Бригадный генерал, служащий в Космических войсках США, перечислил какими способами можно повредить спутник

Белый дом держит в планах спутниковое противостояние с Россией и КНР. И если что, готов начать то самое противостояние "уже этим вечером". С таким обескураживающим заявлением появился на публике бригадный генерал Джесси Морхаус, служащий в Космических войсках США.

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Со слов Морхауса, Америка готова к конфликтным мерам в открытом космосе по причине того, что имеют противоспутниковые системы для борьбы с угрозами, посылаемыми так называемыми провоцирующими государствами. Среди которых на первое место однозвёдный генерал поставил РФ и Китай. Россия со своей "агрессией" и Китай, желающий во что бы то ни стало занять место лидирующей космической державы привели к тому, что США стало "некуда деваться", как кроме стать готовыми вступить в орбитальную битву.





Источник фото: пульс-канал "Военный вестник"





По данным, предоставленным генералом, на текущий момент четыре страны, таких как США, Россия, Индия и Китай обладают противоспутниковым вооружением, испытав "космические" ракеты против своих же спутников.

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Так же высший офицер рассказал об иных способах, которыми Россия и Китай могут нейтрализовать враждебные спутники: это использование так называемых глушилок, выжигание лазерами, повреждение специальными спреями или выведение из строя микроволновыми излучателями.