Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
По мнению генерала США его страна полностью готова к "звёздым войнам" с Россией и Китаем
Бригадный генерал, служащий в Космических войсках США, перечислил какими способами можно повредить спутник
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K

   Белый дом держит в планах спутниковое противостояние с Россией и КНР. И если что, готов начать то самое противостояние "уже этим вечером". С таким обескураживающим заявлением появился на публике бригадный генерал Джесси Морхаус, служащий в Космических войсках США.

реклама

   Со слов Морхауса, Америка готова к конфликтным мерам в открытом космосе по причине того, что имеют противоспутниковые системы для борьбы с угрозами, посылаемыми так называемыми провоцирующими государствами. Среди которых на первое место однозвёдный генерал поставил РФ и Китай. Россия со своей "агрессией" и Китай, желающий во что бы то ни стало занять место лидирующей космической державы привели к тому, что США стало "некуда деваться", как кроме стать готовыми вступить в орбитальную битву.


Источник фото: пульс-канал "Военный вестник"


   По данным, предоставленным генералом, на текущий момент четыре страны, таких как США, Россия, Индия и Китай обладают противоспутниковым вооружением, испытав "космические" ракеты против своих же спутников.  

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

  Так же высший офицер рассказал об иных способах, которыми Россия и Китай могут нейтрализовать враждебные спутники: это использование так называемых глушилок, выжигание лазерами, повреждение специальными спреями или выведение из строя микроволновыми излучателями.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#звёздные войны
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Представлен официальный сюжетный трейлер Star Wars Jedi: Survivor
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Для завершения СВО нужен бросок в сторону Днепра — Пригожин
19
Российские дроны-камикадзе Герань-3 уничтожили последний ЗРК Patriot в Киеве в аэропорту Жуляны
64
ЧВК Вагнер численностью 500 тысяч человек сможет взять Киев, считает крымский бизнесмен
29
Британская разведка отмечает переброску ВС РФ с Дальнего Востока на защиту границы с Украиной
4
Сырский рассказал о "Бахмутской мышеловке" и о планах по наступлению на Донбасском направлении
7
Arm анонсировала ядра Cortex-A520, Cortex-A720, Cortex-X4 и Immortalis G720
1
"Гибридный удар" ВС РФ вывел из строя несколько летательных аппаратов ВСУ в Хмельницкой области
+
Пригожин отдал распоряжение передать продукцию завода шампанских вин в Артемовске в ведение МО РФ
3
Arm представляет Cortex-X4 и графический процессор Immortalis
+
Подоляк: Для переговоров нужен "немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины"
4
Xiaomi назвала 58 смартфонов, которые завершили жизненный цикл и не получат MIUI 14 на Android 13
3
Подоляк развил свою «идею» мирного урегулирования: демилитаризованная зона вглубь Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей
50
Как размещение российских боеголовок в Беларуси меняет всю международную расстановку сил
27
Новый суперкомпьютер Nvidia DGX будет работать с генеративным ИИ
+
Пригожин отдал на строительство храма в РФ $10 000 000, которые получил от африканского диктатора
10
ВСУ поменяли тактику и пытаются нанести максимальный урон в тылу, используя ДРГ
+
HYTE THICC Q60 — AIO система охлаждения с 5-дюймовым дисплеем и радиатором толщиной 52 мм
2
Business Insider: У Украины закончились все БПЛА Bayraktar TB2 благодаря России
2
Армия России провела операцию возмездия за атаку в Брянской области
3
Снайпер отряда «Ахмат» рассказал о противниках, бесшумных винтовках, женщинах в СВО и кодексе чести
+

Популярные статьи

Как развивались события 22 мая во время вторжения украинской ДРГ в Белгородскую область
16
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
21
Цена Ryzen 5 5500 упала ниже 10 000 рублей — собираем отличный игровой компьютер для новых игр
49
Альянс AUKUS отказывается от атомных подлодок в пользу беспилотных роев с искусственным интеллектом
8
Правильно подбираем комплектующие для ПК
39
В симуляторе боя китайцы потопили авианосную группу ВМС США тремя залпами гиперзвуковых ракет
6
Собираю геймерский ПК для 2К под себя – Radeon RX 6750 XT + Ryzen 7 5800X3D всего за 120 000р
25
Итоги гоночного уик-энда 27-28 мая
11
Обзор NVME накопителя Silicon Power UD85 объемом 2 ТБ: малый нагрев, немалый объем и PCIe 4
9
Ремонт видеокарты после некачественного сервиса - как избежать проблем
12

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
18:59
"советовал i3 12100 и RTX 4080 это товарищи 6 палата." 12100F@5GHz для 4К вполне достаточно будет.
Правильно подбираем комплектующие для ПК
Enforsen
18:58
америка ... киев тут не причем ... ..или кто то еще думает, что за последней модификацией патриотов сидели не натовцы ?)))
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
Kolizeum
18:56
России «посмотрят, что с этим делать» Походу Путин не знает что с этим делать.
Путин уточнил, что за центр принятия решений был поражён на Украине
darses
18:53
Что за чушь , у пендосов до сих пор нет рабочей гиперзвуковой ракеты ))) Какое нахер ПВО ) Это для хохлов и школьников новости ?
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
Евгений Попов
18:48
Так то пэтриоты кого надо пэтриоты. Они не "своих" защищать точно не будут.
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
Sergey Dusakov
18:47
Киев может себе позволить фейерверк на 250 миллионов долларов. sarcasm
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
Евгений Попов
18:46
- Сосед говорит, что может по три раза за ночь! - Ну так и ты говори.
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
Олег Тимофеев
18:41
Кокова хрена надо было до этого доводить когда все есть и надо только поработать головкой. А то туда не ходить суда не стрелять. Ну что доруководились? Теперь ждем они ведь главные. Если мы мопедами и...
Сырский рассказал о "Бахмутской мышеловке" и о планах по наступлению на Донбасском направлении
Даниил Лавкрафт
18:40
Если про статтеры правда - то это интересно. Например в старый добрый айон из-за них играть почти нереально, пока частоту опроса до минимума не опустишь (
Windows 11 с Moment 3 стала быстрее и избавилась от статтеров из-за мышек с высокой частотой опроса
troglodit
18:36
хотелось бы, чтобы Буданову тоже трепанацию сделали, Кинжалом.
Путин уточнил, что за центр принятия решений был поражён на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем