Известно что это первый выход Бобровского в финал самого престижного клубного первенства мира и второй выход самих "Пантер" в финал плей-офф

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Яркая игра кипера "Флориды Пантерз" Сергея Бобровского поспособствовала проходу клуба российского игрока в финальную часть плей-офф Национальной хоккейной лиги. Во время четвертой игры с "Каролиной" команда "Пантер" смогла добыть победу с общим счётом 4:3, выиграв в сухую серию между хоккейными клубами.

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После выигрыша и финальной сирены Бобровский прослезился - живые эмоции растопили сердца даже болельщиков чужих команд. Многие после неподдельных чувств "Боба" (прозвище в НХЛ Бобровского) пожелали отечественному вратарю выиграть финал Кубка Стэнли.





Источник фото: sportbox.ru





В своём послематчевом интервью Сергей поделился чувствами, выразив свою радость от игры за "Пантер", рассказав о непростом пути команды по ходу регулярного чемпионата.

За время последней игры кипер парировал 36 бросков Кейнс (прозвище ХК Каролины Харрикейнс), тем самым удостоившись звания второй звезды матча.

Первой звездой противостояния стал нападающий "Котов" Мэттью Ткачук. Молодой форвард забил победную шайбу за 5 секунд до финального сигнала, а входе серии с Харрикейнз забил три гола.

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"Флорида" лишь второй раз в своей небольшой хоккейной истории смогла добраться до финала Кубка Стэнли. Наиболее вероятно Бобровский сотоварищи в финальной игре будут ждать "Вегас", которому до победы осталось выиграть последнюю игру у "Далласа", так как общий счёт между командами 3:0 в пользу первого.