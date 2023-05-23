Созданием универсального БПЛА занимался центр комплексных беспилотных решений

Беспилотный аппарат, способный использоваться в различных воздушных миссиях на просторах российской спецоперации на Украине, разработали в центре комплексных беспилотных решений. Об этом проинформировал отечественных журналистов генеральный директор организации Дмитрий Кузякин.

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А вся линейка данного конкретного БПЛА отличается друг от друга только лишь весом полезной нагрузки, способной быть смонтированной на подвес транспортного дрона.





Дрон Джокер. Источник фото: ura.ru





По словам гендира ЦКБР, новосозданный беспилотник может быть сконфигурирован под другую задачу в без предварительных действий в виде паяльных работ, изменения подвесных пилонов и прочих вмешательств в конструкцию. Прямо говоря, "Джокер" (название БПЛА) подготовлен изначально для различных функций без подготовительных мероприятий со стороны оператора или обслуживающего персонала дрона.

Дроны линейки "Джокер" от малого до большого вариантов могут быть модифицированы универсальной площадкой крепежей для переноса грузов. Так же на БЛА есть функция разделённого манипулирования интегрированным или внешним оборудованием.

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Сообщается, что часть решений "позаимствована" с украинских аналогов беспилотников.