И как минимум, Газпром "должен" ещё 1.2 млрд. долларов EuRoPol GAZ согласно мнению поляков

Компания-транзитёр EuRoPol GAZ, принадлежащая Польше и проводившая транзит российского газа, добываемого "Газпромом", отправила исковое требование в суд на своего партнёра из РФ. Польские бизнесмены считают, что фирма заслужила получить "штрафную компоненту" за непогашенный долг за поставки газа, который якобы имеется за Газпромом. На момент публикации сумма иска равнялась 220 млн. долларов или 850 млн. злотых в валюте польской республики.

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Источник фото: m.pln24.ru





Но и это не всё, как любят заманивать в российских "магазинах на диване". Например, польский менеджмент EuRoPol GAZ считает, что "благодаря" Газпрому газовая компания "недополучила" упущенной прибыли на 1.2 млрд. долларов или около 5 млрд. злотых в польской валюте, что отображено в судебном иске.

Российская корпорация "поставила на паузу" прокачку голубого топлива в апреле прошлого года после решения Польши не платить за газ в российских рублях; помимо этого отправив встречный иск к совместной "франшизе" Газпрома и польского PGNiG - Europolgaz.

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После чего, участок газопровода Ямал-Европа, территориально находящийся на польской территории, был заблокирован.