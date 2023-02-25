Будущий трубопровод должен соединить СПГ-терминал острова Рюген с материковой частью общины Лубмин

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Сухопутные "осколки" Северного потока 2 планируется задействовать для строительства будущей 40-километровой линии, которая должна соединить островной СПГ-терминал и материк.

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О новых планах в отношении "бесхозных" труб, оставшихся от незапущенного второго Северного потока, рассказала немецкая газета Die Welt Am Sonntag.









Трубы Nord Stream AG в порту Мукран, которые так жаждет получить немецко правительство. Источник фото: welt.de

Со слов источника газеты в правительстве, ФРГ активно проводит бизнес-переговоры между федеральными властями и фирмой Nord Stream AG, обслуживавшей "Северный поток-2". Так же стало известно что против сделки "играет" тот факт, что крупнейшим акционером, владеющим оператором Северного потока является российский Газпром. Готов ли он продать те 3000 труб, которые находятся в островном порту Мукран острова Рюген - ответ определённо не из самых лёгких. Второй причиной, могущей воспрепятствовать строительству подводного трубопровода газа может стать недовольство местных властей острова Рюген, не желающих рисковать экологическим благополучием своей территории.

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Тем временем в Германии работают над проектами по замещению российского "избыточного" газового влияния, так до начала СВО Россия на 55% покрывала потребности в голубом топливе ФРГ. На текущий момент известно, что федеральные власти немецкой республики ввели в строй два плавучих СПГ-терминала.