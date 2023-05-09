Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Из-за песни Лепса в салоне авто во Львове молодым людям вручили повестки в украинский военкомат
Бдительному горожанину не понравилась "несознательность и бесстыдство" молодых людей, слушающих российскую музыку
рекомендации
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-45000р на iPhone 14 Pro - смотри цену

   На Украине в городе Львов повестку получили несколько молодых людей только за то, что в их машине звучала российская поп-музыка.

реклама

   Так в городе с древней историей местный житель заприметил автомобиль премиум-класса Range Rover на днепропетровских номерах, из которого словно соловьиная трель, разливалась российская песня. 

   При более внимательном вслушивании оказалось, что это поёт запрещённый на Украине российский певец грузинского происхождения Григорий Лепс.


Источник фото: gamerwall.pro


   После чего львовянин решил найти правду и урезонить "бесстыжих" молодых людей. Те не оценили моральных экивоков в свою сторону и ответили нецензурной бранью. После чего коренной житель Львова написал жалобу в соответствующий орган.

   В момент проверки пассажиров в салоне автомобиля находились три уроженца Донбасса и один житель Одессы, согласно своему возрасту попадающие под понятие "призывной".

   После чего местные стражи порядка выписали штраф за хулиганские действия и "не отходя от кассы" передали повестки молодым людям в украинскую армию.

рекомендации
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RX 7900XT подешевела на порядок
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   И тут возникает вполне логичный вопрос: откуда носитель украинского языка настолько хорошо разбирается в российской популярной музыке, что безошибочно определил запрещённого певца?

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#львов #григорий лепс #тцк
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

Бывшую крымскую чиновницу задержали при попытке пересечь Украино-польскую границу
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

США подтверждают сбитие гиперзвуковой ракеты «Кинжал» украинским ПВО
116
Ещё один ЗРК Stormer HVM не смог защитить себя от угрозы с воздуха, будучи машиной ПВО
25
Пригожин: Боеприпасы, по предварительным данным, начинаем получать, вживую пока не видели
3
Пригожин рассказал о состоянии дел на 9 мая
18
Streacom показала корпус без вентиляторов: до 600W пассивного охлаждения
+
Кадыров обсудит ситуацию в зоне БД с командованием ЧВК "Вагнер" лицом к лицу
4
В ВСУ появился первый ЗРК Avenger, поражённый барражирующим боеприпасом "Ланцет" [Видео]
5
Над Рейхстагом вывесили красное знамя Знамя Победы
11
Noctua представила 8-канальный концентратор для вентиляторов NA-FH1 с улучшенной схемой и защитой
2
Моддеру удалось записать Windows 11 в память мобильной видеокарты GeForce RTX 3050
2
Россия нарастила производство композитов, требуемых для увеличения выпуска истребителей Су-57
1
Отец-основатель ИИ больше обеспокоен его влиянием на человечество, чем изменением климата
+
В зоне СВО был замечен танк Т-72Б3 с нестандартной защитой типа "скворечник", дооснащённый Контакт-1
+
Спикер ВВС Украины: мы будем иметь одну из лучших систем ПВО в мире
8
Отступления не будет: Пригожин сообщил о скором поступлении боеприпасов и вооружения
2
Суд Берлина разрешил демонстрацию флага и символики России 8 и 9 мая
+
Армия России нанесла мощнейший удар по тылам ВСУ в преддверии наступления
17
Пользователи недовольны новыми правилами для никнеймов в Discord
3
Энтузиасты смогли посмотреть YouTube на консоли 1993 года выпуска
6
В Украине на базе трофейного советского Т-62 создают бронированный БМП «Каратель»
7

Популярные статьи

10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - дрель с дисплеем и кухонный робот Сяоми.
2
Впечатления от замены SSD под Windows с 120 на 256 ГБ в игровом компьютере - стоило ли переплачивать
32
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2023 году – от бюджетных до флагманских
20
Итоги гоночного уик-энда 6-7 мая
+
Краткий обзор самого дешёвого 60W паяльника из местного магазина
2
Как играется в Rocket League в 2023 году
3
Популярно о чёрных дырах: что это такое, интересные факты, самая большая чёрная дыра
11
Король Михай I - самый молодой кавалер ордена Победы
2
Вентиляторы XPG Hurricane 120 ARGB PWM: за стилем прячется душа
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Малинин
19:26
Ага, все в Китае делают и сэкономят 5 копеек на чём-нибудь-а всё устройство к чертям!
Be quiet анонсировала флагманские блоки питания Dark Power Pro 13 мощностью 1300 и 1600 Вт
Евгений Анохин
19:26
Модернизация называется Собери из пяти один рабочий
В России планируется провести масштабную модернизацию штурмовика Су-25 учитывая опыт СВО
Андрей Рукавишников
19:24
Извините его в регарде не продают. Как появится в наличии, обязательно я его добавлю в статью
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2023 году – от бюджетных до флагманских
Просто Хомяк
19:23
У меня Corsair сверкал, поменял. Дравно это правда было. У всех производителей есть брак, тем более сейчас никто по поводу качества не заморачивается.
Be quiet анонсировала флагманские блоки питания Dark Power Pro 13 мощностью 1300 и 1600 Вт
Александр Казаков
19:21
Как боевая машина Т-62М значительно эффективнее с родной пушкой и обновлённой прицельной системой. Однако, в случае повреждения башни ни пушек, ни нужной электроники (для восстановления танка) на Укр...
В Украине на базе трофейного советского Т-62 создают бронированный БМП «Каратель»
FelsheR-BAN100811
19:19
А зелейман мог бы позвонить с утра и папу с 9-тым поздравить. Не смог, боролся за выживание и свободу украинского народа.
На Украине назвали «аморальным шагом» присутствие глав стран СНГ в Москве на 9 мая
llucul
19:15
Мде..... А мой Lian Li Lancool 216 даже не упомянули ))) У него 360 СЖО ставится и на верх и на фронтальную панель.
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2023 году – от бюджетных до флагманских
Евгений Васютин
19:15
получат наборы с Diablo 3 ============================== какая щедрость.... раздавать игры, вышедшие 11 лет назад... или копипастер не понимает что пишет....
NVIDIA DLSS 3 включат на тестировании Diablo IV Server Slam, расширен список игр с поддержкой DLSS 2
Дмитрий
19:14
Не Лепс новый трек везде поёт - Родина-мать
Из-за песни Лепса в салоне авто во Львове молодым людям вручили повестки в украинский военкомат
Владимир Дранников
19:14
Это скакуас, он давно тут прыгает, и судит о России по своему хутору
Популярно о чёрных дырах: что это такое, интересные факты, самая большая чёрная дыра
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем