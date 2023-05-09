На Украине в городе Львов повестку получили несколько молодых людей только за то, что в их машине звучала российская поп-музыка.
реклама
Так в городе с древней историей местный житель заприметил автомобиль премиум-класса Range Rover на днепропетровских номерах, из которого словно соловьиная трель, разливалась российская песня.
При более внимательном вслушивании оказалось, что это поёт запрещённый на Украине российский певец грузинского происхождения Григорий Лепс.
Источник фото: gamerwall.pro
После чего львовянин решил найти правду и урезонить "бесстыжих" молодых людей. Те не оценили моральных экивоков в свою сторону и ответили нецензурной бранью. После чего коренной житель Львова написал жалобу в соответствующий орган.
В момент проверки пассажиров в салоне автомобиля находились три уроженца Донбасса и один житель Одессы, согласно своему возрасту попадающие под понятие "призывной".
После чего местные стражи порядка выписали штраф за хулиганские действия и "не отходя от кассы" передали повестки молодым людям в украинскую армию.
И тут возникает вполне логичный вопрос: откуда носитель украинского языка настолько хорошо разбирается в российской популярной музыке, что безошибочно определил запрещённого певца?