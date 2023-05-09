Соответствующий документ уже был озвучен на одном из заседаний ЕС

Украинских беженцев попытаются "уговорить" вернуться обратно на Украину специальными выплатами, которые должны их замотивировать сменить текущее место жительства на свою родную восточноевропейскую республику в ближайшем будущем.



Также ирландское издание Irish Examiner сообщает, что государства ЕС приютившие максимальное количество беженцев с Украины, стали испытывать признаки сильной усталости от вынужденных переселенцев, нахлынувших в суверенные области.

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Источник фото: google.com



Не менее 16 млн граждан Украины переместились в Евросоюз, сообщает газета. Поэтому удивляться не приходится, почему еврочиновники так спешат раскошелиться.

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Так на одном из заседаний ЕС был опубликован и разработан план, согласно которому был выдвинут ряд практических решений, способных улучшить внутреннюю ситуацию внутри содружества европейских стран из-за экстремально большого наплыва украинских беженцев. Одним из пунктов доклада предусматривается создание "мотивационных выплат", призванных побудить украинцев покинуть пределы Европейского Союза и вернуться на свою большую родину.