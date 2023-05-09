Украинских беженцев попытаются "уговорить" вернуться обратно на Украину специальными выплатами, которые должны их замотивировать сменить текущее место жительства на свою родную восточноевропейскую республику в ближайшем будущем.
Также ирландское издание Irish Examiner сообщает, что государства ЕС приютившие максимальное количество беженцев с Украины, стали испытывать признаки сильной усталости от вынужденных переселенцев, нахлынувших в суверенные области.
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Источник фото: google.com
Не менее 16 млн граждан Украины переместились в Евросоюз, сообщает газета. Поэтому удивляться не приходится, почему еврочиновники так спешат раскошелиться.
Так на одном из заседаний ЕС был опубликован и разработан план, согласно которому был выдвинут ряд практических решений, способных улучшить внутреннюю ситуацию внутри содружества европейских стран из-за экстремально большого наплыва украинских беженцев. Одним из пунктов доклада предусматривается создание "мотивационных выплат", призванных побудить украинцев покинуть пределы Европейского Союза и вернуться на свою большую родину.