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Донецк 3 дня в году будет называться Сталино
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   Согласно новому указу временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, главный город Донбасса, столица ДНР Донецк, теперь на 3 дня в году будет называться своим историческим названием Сталино в честь генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина. 

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   Такими особыми днями в календаре обозначены 9 мая, 22 июня, и 8 сентября, где последний в Донецке и регионе празднуется как День освобождения Донбасса.


Источник фото:rg.ru


   Историческая справка: раньше Донецк назывался Сталино во времена СССР в период с 1929 года по 1961 годы.
   Также сегодня Пушилин выступил с заявлением, где призвал людей держаться, так как российская армия на Донецком направлении имеет "хитрый план", который неприятно удивит ВСУ и вероятность такого неприятного подарка для украинских военнослужащих равняется 300%.

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   Тем временем украинские источники сообщают, что Бахмут (Артёмовск), подвергается ошеломительной артиллерийской атаке ВС РФ и ЧВК "Вагнер", где ночное небо озаряет тысяча огненных всполохов, подымающихся в верх после так называемых прилётов по позициям украинской армии на окраинах города.

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#денис пушилин #новости донецка
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00:49
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Ретроклокинг: LGA 775 – становление
Kozma
00:48
"российская армия на Донецком направлении имеет "хитрый план", который неприятно удивит ВСУ" Ага. Спланированная перегруппировка под Ростов еще как удивит ВСУшников.
Донецк 3 дня в году будет называться Сталино
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