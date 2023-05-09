Именно такой указ был подписан врио ДНР Денисом Пушилиным

Согласно новому указу временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, главный город Донбасса, столица ДНР Донецк, теперь на 3 дня в году будет называться своим историческим названием Сталино в честь генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина.

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Такими особыми днями в календаре обозначены 9 мая, 22 июня, и 8 сентября, где последний в Донецке и регионе празднуется как День освобождения Донбасса.





Источник фото:rg.ru



Историческая справка: раньше Донецк назывался Сталино во времена СССР в период с 1929 года по 1961 годы.

Также сегодня Пушилин выступил с заявлением, где призвал людей держаться, так как российская армия на Донецком направлении имеет "хитрый план", который неприятно удивит ВСУ и вероятность такого неприятного подарка для украинских военнослужащих равняется 300%.

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Тем временем украинские источники сообщают, что Бахмут (Артёмовск), подвергается ошеломительной артиллерийской атаке ВС РФ и ЧВК "Вагнер", где ночное небо озаряет тысяча огненных всполохов, подымающихся в верх после так называемых прилётов по позициям украинской армии на окраинах города.