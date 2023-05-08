Такое развитие событий можно наблюдать впервые

Как только началась российская спецоперация на Украине, все местные украинские телеканалы запустили трансляцию так называемого единого телемарафона, где в головы населению пытались "транслировать" базовые принципы "единой Украины", где не в последнюю очередь, ВСУ называли одной из сильнейших армий и объявлялась открытая поддержка украинского интегрального национализма.

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Источник фото: kp.ru



Но спустя небольшое время украинские медиамагнаты, имеющие контроль над большинством информационных структур Украины, в частности и телеканалов, из-за просадки рейтингов телевизионных передач, решили отойти от официального потока пропаганды хотя бы в меньше мере и добавить немного развлекательных передач.

Короткий экскурс в историю: до недавнего времени украинское телевидение можно было разделить на две больших группы, к первой относились радикальные каналы, к другой телеканалы, которые пытались "притвориться" нейтральными. И такую ситуацию легко объяснить, так как вне зависимости от желания украинских властей, на Украине живут и этнические русские и русскоязычные жители, в массе своей сосредоточенные на юго-востоке страны. И такие жители предпочитали выбирать те телеканалы, где хотя бы частично демонстрировались русскоязычные программы и фильмы в русском дубляже. Из-за такой политики "и вашим и нашим" подобные каналы подвергались нескончаемым штрафам, но в попытках удержать аудиторию все оставалось по-прежнему.





Источник фото: topwar.ru

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Но в 2023 году даже такой эфемерное разделение ушло в прошлое где, в списке программ на 8-9 мая нет ни одного фильма или телепрограммы, где будут затронуты темы Великой Отечественной войны и общенациональной Победы СССР над немецко-фашистской Германией, и это впервые за всю 30-летнюю историю независимой Украины.