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В зоне СВО был замечен танк Т-72Б3 с нестандартной защитой типа "скворечник", дооснащённый Контакт-1
Как шутят сами танковые экипажи: "защиты много не бывает", даже в виде импровизированных козырьков
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   На территории российской спецоперации на Украине были замечены танки Т-72Б3 с защитным козырьком над башней, где отличительным признаком от обычных моделей можно назвать присутствие противокумулятивной решётки. 

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   Казалось бы, "ничего особенного", но на самом деле, это первые достоверные кадры, где на противокумулятивный решётчатый козырёк для ещё более надёжной "второй кожи" танка добавлены модули динамической защиты "Контакт-1".


   Кадры с модернизацией защитных возможностей Т-72Б3 были показаны в репортаже российского МО РФ. Утверждается, что так называемый улучшайзинг был осуществлён только лишь силами танкового экипажа без привлечения штатных специалистов с Уралвагонзавода.


   В армейском сообществе такое новшество назвали ходовым словом "скворечник", когда первые модели, оснащённые таким типом защиты, появились в самом начале СВО. Известно, что подобный выступ должен спасти танк от атак сверху. И действительно, в зоне проведения российской спецоперации ВСУ используют целый сонм вооружений и боеприпасов, способных провести атаку с вертикальной плоскости. Например, к таким средствам можно отнести противотанковые комплексы, в том числе американский Джавелин, разномастные барражирующие боеприпасы и дроны, выступающие в роли "бомбардировщиков", где "не классическими бомбами" можно назвать кумулятивные гранаты и ВОГи.


Источник фото: topwar.ru


   На текущий момент в ходе боестолкновений было выяснено, что одной "базовой брони" для спасения от современных ПТРК слишком мало. Поэтому уже вовсю по пыльным фронтовым дорогам рассекают тяжело бронированные машины с динамическими блоками на бортах, А в некоторых случаях, такие блоки появляются и на броне башни. Как утверждают сами танкисты, "защиты много не бывает от слова совсем".

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#т-72б3
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