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В Калифорнии могут начать выплачивать по одному миллиону долларов каждому чернокожему жителю
Штат в исторической ретроспективе не являющийся рабовладельческим от слова совсем, может потратить на "расовые компенсации" 800 млрд. долларов
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   Специально учреждённая комиссия штата Калифорния рассчитала, что каждый чернокожий житель региона должен получить "репарации за расизм" в размере чуть большем, чем один миллион долларов (1,3 млн. $). Финальное решение, ещё, как говорится, не проголосовано, но законодательная палата штата уже начала работу по изучению данного предложения предметно.

   Британская пресса уже обнаружила информацию о том, как формируются предполагаемая сумма выплат калифорнийцам с чёрным цветом кожи за былые угнетения от белых жителей в прошлом. Компонента компенсаций состоит из трёх переменных.

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Источник фото: google.com

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   Это возмещение так называемого урона, вызванного массовым ограничением свободы и избыточным контролем полиции в кварталах для чернокожих граждан. За первый пункт предполагается отдать 115 260 долларов на одного жителя. За ущемление по "квартирному вопросу" один человек может рассчитывать на 148 099 долларов. Но самая большая компенсация будет, если закон утвердят, это за "стеснение" в области медицины и здравоохранения. Такие выплаты будут равняться 966 921 доллару.

   Комиссия по оценке ограничений прав и свобод человека с чёрным цветом кожи штата Калифорния была создана в инициативном порядке благодаря губернатору Гэвину Ньюсому. Если финальная сумма в 1,2 млн. долларов выплат будет одобрена, то государственному бюджету придётся "раскошелиться" на 800 млрд. долларов.

Некоторые граждане не очень рады подобной инициативе губернатора-популиста, так как сама Калифорния никогда и не являлась рабовладельческим регионом, но по "какой-то" причине должна выплачивать астрономическую сумму компенсации.

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#калифорния
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