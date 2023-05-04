Спутник "Космос-2222", имевший основную задачу предупреждать заранее о ракетных запусках, исчез со своей орбиты и сгорел в плотных слоях земной атмосферы. Данные по российскому искусственному телу обнародовал специализированный портал Space-Track, отслеживающий данные, сообщаемые Пентагоном об объектах ближнего космоса.
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По информации интернет-портала, спутник, "маркированный" оборонным ведомством США как объект "22238", 3 мая сошёл с орбитального кольца и в результате снижения был спален атмосферой Земли. Космический аппарат российского производства весом не менее 2 тонн был доставлен в космос ракетой-носителем с Плесецка ещё в 1992 году.
Источник фото: aif.ru
Немногим ранее учёные, представляющие Российскую Академию наук, рассказали, что "Космос-2222" выполнил свою задачу на 100% и в мае сгорит в плотных слоях атмосферы Земли. Так и произошло.
В начале этого года представители российского научного сообщества, связанные с космосом, уведомили о снижении ещё одного искусственного спутника, входившего ранее в состав системы предупреждения о ракетном нападении. Спутник "Космос-917" был выведен на околоземную орбиту ещё в 1977 году. Этот спутник такого же класса, как и сгоревший вчера "Космос-2222".