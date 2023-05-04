Космический объект РФ был выведен на свою орбиту ещё в 1992 году

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Спутник "Космос-2222", имевший основную задачу предупреждать заранее о ракетных запусках, исчез со своей орбиты и сгорел в плотных слоях земной атмосферы. Данные по российскому искусственному телу обнародовал специализированный портал Space-Track, отслеживающий данные, сообщаемые Пентагоном об объектах ближнего космоса.

реклама

По информации интернет-портала, спутник, "маркированный" оборонным ведомством США как объект "22238", 3 мая сошёл с орбитального кольца и в результате снижения был спален атмосферой Земли. Космический аппарат российского производства весом не менее 2 тонн был доставлен в космос ракетой-носителем с Плесецка ещё в 1992 году.





Источник фото: aif.ru





Немногим ранее учёные, представляющие Российскую Академию наук, рассказали, что "Космос-2222" выполнил свою задачу на 100% и в мае сгорит в плотных слоях атмосферы Земли. Так и произошло.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В начале этого года представители российского научного сообщества, связанные с космосом, уведомили о снижении ещё одного искусственного спутника, входившего ранее в состав системы предупреждения о ракетном нападении. Спутник "Космос-917" был выведен на околоземную орбиту ещё в 1977 году. Этот спутник такого же класса, как и сгоревший вчера "Космос-2222".