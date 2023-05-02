Так же "до кучи" Дмитрий Анатольевич предложил придумать ордена и в честь других нацистских преступников, и не только на Украине

Дмитрий Медведев, занимающий должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, выразил свою реакцию на инициативу об учреждении на Украине ордена Степана Бандеры. О якобы "нужности" новой государственной награды в системе поощрений в восточноевропейской республике выступили делегаты националистических фракций.

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Красивая цитата номер раз. Источник фото: topwar.ru



Дмитрий Анатольевич не стал брать большой разбег, а прямо назвал подобную инициативу "превышением всех норм". Ещё бы, высокопоставленный российский чиновник прямо назвал инициаторов нацистами, которым "следует" не останавливаться на полпути, а продолжать идти дальше, "придумав" и степень отличия, как у "нормальных орденов", например сразу три, где за высшую степень полагается носить орденскую ленту через плечо. А что бы не ходить дважды, можно и орден Евгена Коновальца учредить, как и медаль в честь Романа Шухевича придумать, подытожил экс-президент РФ.





Источник фото:ria.ru



Такому же совету Медведев предложил последовать и некоторым другим странам, имеющим богатые нацистские традиции различного толка, как-то: Фашистская Италия и Хорватия и конечно же нацистская Германия, где могли бы придумать и свои "ордена", такие, как орден Бенито Муссолини и различные памятные знаки в честь Адольфа Гитлера. Как говорится, "не надо стесняться"





Красивая цитата номер два. Источник фото: topwar.ru

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Финализировал свой как всегда искромётный пост наш один из самых ярких политиков текущей России с инициативой о создании ещё одного ордена, где главным "действующим лицом" должен стать текущий президент Украины, в честь которого и должна быть названа награда.