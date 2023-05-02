На подземных складах в Соледаре было найдено ручного оружия и патронов эпохи второй мировой войны на много-много человек

Куратор ЧВК "Вагнер»" продемонстрировал трофейное оружие и боеприпасы, отбитые "музыкантами" у ВСУ в соляных шахтах Соледара. В подземных бункерах ВСУ содержали огромные склады, способные поставить "под ружье" сухопутную армию в 1 млн. человек.



Среди обнаруженных стрелковых единиц были найдены как современные образцы, так и вошедшие в историю легендарные пулемёты "Максим". Так же в подземельях обнаружились американские Томсоны, ручные пулемёты Дегтярёва, пистолеты-пулемёты ППШ и иное оружие. Вооружение находится в хорошем состоянии и покрыто защитным слоем масла - можно прямо брать и сразу использовать.

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Источник фото: oldthing.ru





Сам подземный арсенал находится на глубине в 150 метров и тянется на 5 км в длину.

Евгений Пригожин выразил неподдельное удивление, почему такое огромное количество хорошо сохранившегося оружия не вызывает интереса у российских силовиков. Ведь такой значительной массой автоматов, пулемётов и остального вооружения можно оснастить территориальную оборону приграничных областей РФ против участившихся вылазок украинских ДРГ.



Если это оружие "никому не нужно", то со слов административного руководителя "Оркестра", он готов обменять миллионный арсенал на боеприпасы для артиллерии "Вагнера". Для этих целей предлагается использовать онлайн-площадку "Авито".





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