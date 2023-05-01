Со слов доктора Дуэйна Менезеса, у России для этого имеется соответствующий секретный проект

В Британии новостные издания решили порассуждать об опасности подводных сил России для Туманного Альбиона. Например, британская Daily Express опубликовала новостную заметку с негативными сценариями для энергосистемы Соединенного королевства, претендующие на роль библейского апокалипсиса для отдельно взятой страны.



В статье говорится, что для Великобритании может наступить самый что ни на есть тотальный блэкаут. "Виновницей" такого варианта конечно же будет Россия, способная парализовать нормальное функционирование важных кабелей в Северном море. Так на дне морском располагаются не менее полтысячи различных кабелей, с общей длиной не менее 800 000 морских миль. Одним из самых стратегически важных таких "потоков" можно назвать подводные линии, запитывающие внутригосударственную национальную энергосеть.

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Источник фото: ig.ru

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Рассуждая о терминальной уязвимости от РФ, газета приводит слова доктора Дуэйна Менезеса, получившего информацию от источника из совместного шведско-датского проекта, где обозначается о наличии у России сверхсекретного проекта по нарушению целостности подводных кабелей и ветроэлектростанций, расположенных в Северном море.



Если Россия осуществит свои планы, то британская Экономика падёт, сообщает доктор.