По задумке конструкторов, при малом весе в 100 кг реактивный снаряд будет способен нести 20 кг взрывчатых веществ на расстояние в 140 километров

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В ВСУ должны принять на вооружение ракету дальнего действия класса "воздух-земля", причём донорами ракетного вооружения выступят не западные страны, а украинские народные умельцы.

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Почему такой сложной инженерной задачей занимается частная структура, вполне понятно: государственные КБ и заводы комплекса ВПК банально не смогли придумать украинскую дальнобойную ракету, поэтому приходится ломать голову обычным умельцам "из соседнего гаража", точнее неизвестного до сего момента конструкторского бюро PARS. Участники организации, выдвинули цель, при которой мастерская в реальных гаражных условиях и при финансировании частных лиц, должна создать крылатую ракету небольших размеров, основной движителя которой выступит пульсирующий реактивный двигатель. И хотя самой ракеты ещё нет, но есть уже название - "Трембита".





Источник фото: topwar.ru



По техническому заданию "музыкальный инструмент украинских горцев" должен быть способен пролететь 140 км при собственном весе в 100 кг и выводить на цель БЧ весом 20 килограмм. В качестве ударной силы могут использоваться две разновидности боеприпасов: термобарического или осколочно-фугасного действия. Целью ракеты могут быть как физические объекты на земле, так и попытки вынудить израсходовать запас противоракет российских ПВО.



Часть деталей и модулей реактивного снаряда будут собираться на уровне частных мастерских а-ля гараж.



Согласно автору проекта, "Трембиту" не смогут сбить ни С-300, ни "Калибры" (прим. редактора - Калибры не являются зенитными ракетами).

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