Передовая самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" проходит финальный этап государственных испытаний и в ближайшее время должна пойти в серийное производство. Такой информацией поделился генерал-майор Сергей Медведский, занимающий должность ВРИО начальника Ракетных войск и артиллерии армии России.
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Перспективная САУ не используется на российской спецоперации на Украине, и вероятно, не примет в ней участие до конца 2023 года. Причина кроется в том, что самоходка в настоящее время проходит государственные испытания, которые как раз и закончатся в конце 2023 года. Сейчас основная цель - улучшить ходовую часть бронемашины, резюмировал свою беседу высший офицер ВС РФ.
Известно, что контракт на передачу в войска 152-мм гаубиц был заключен в конце лета 2021 года. А немногим ранее предсерийные машины были переданы в опытную эксплуатацию в первую танковую армию.
Прототип САУ. Источник фото militaryrussia.ru
Первое официальное появление новейшей САУ 2С35 "Коалиция-СВ" состоялось 9 мая 2015 года на Параде Победы.
Целью САУ является поражение командных пунктов, центров связи, батарей тяжёлого вооружения, бронетехники различных классов, установок ПВО и ПРО. Стрельба из пушки в Коалиции практически на 99% ведётся в автоматическом режиме с самостоятельным расчётом траектории полётов снаряда компьютерными системами САУ.
Особой гордостью разработчиков можно назвать так называемый режим "шквал огня", когда несколько боеприпасов вылетают из артиллерийского ствола под разными и практически одновременно поражают цель. Дальнобойность САУ составляет 70 километров при использовании базовых снарядов.