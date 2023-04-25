На настоящий момент проводится заключительный этап государственных испытаний, после которого должно быть принято окончательное решение о судьбе САУ в российской армии

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Передовая самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" проходит финальный этап государственных испытаний и в ближайшее время должна пойти в серийное производство. Такой информацией поделился генерал-майор Сергей Медведский, занимающий должность ВРИО начальника Ракетных войск и артиллерии армии России.

реклама

Перспективная САУ не используется на российской спецоперации на Украине, и вероятно, не примет в ней участие до конца 2023 года. Причина кроется в том, что самоходка в настоящее время проходит государственные испытания, которые как раз и закончатся в конце 2023 года. Сейчас основная цель - улучшить ходовую часть бронемашины, резюмировал свою беседу высший офицер ВС РФ.

Известно, что контракт на передачу в войска 152-мм гаубиц был заключен в конце лета 2021 года. А немногим ранее предсерийные машины были переданы в опытную эксплуатацию в первую танковую армию.

Прототип САУ. Источник фото militaryrussia.ru





Первое официальное появление новейшей САУ 2С35 "Коалиция-СВ" состоялось 9 мая 2015 года на Параде Победы.

Целью САУ является поражение командных пунктов, центров связи, батарей тяжёлого вооружения, бронетехники различных классов, установок ПВО и ПРО. Стрельба из пушки в Коалиции практически на 99% ведётся в автоматическом режиме с самостоятельным расчётом траектории полётов снаряда компьютерными системами САУ.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Особой гордостью разработчиков можно назвать так называемый режим "шквал огня", когда несколько боеприпасов вылетают из артиллерийского ствола под разными и практически одновременно поражают цель. Дальнобойность САУ составляет 70 километров при использовании базовых снарядов.