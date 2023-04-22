На такой ответ напросился глава немецкого оборонного ведомства после слов о возможности проведения операций украинской армии на территории России.

Дмитрий Медведев в свойственном ему ключе ответил на пассаж министра обороны Германии Бориса Писториуса о потенциальных армейских операциях на территории России украинской армией. Так немецкий министр обороны заявил, что "абсолютно нормально" если Украина зайдёт на территорию России для блокирования логистических маршрутов армейской направленности.

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Наш заместитель председателя Совбеза РФ без всяких намёков объяснил воинственному пылу германского функционера, что зависть к полководцам Третьего рейха может привести самого чиновника и Германию "куда-то" не туда. И заставить принудительно "повторить" забытые уроки Второй мировой войны, когда, между прочим, исторические предки господина министра тоже возжелали напасть на тогдашнюю Россию в рамках СССР, но "отчего-то" немецкий парад прошёл не в Москве, а вот в нынешнее время вполне способна, если надо будет, устроить свой парад в Берлине. Подвел итог Дмитрий Медведев.

Интересно конечно же узнать ход мыслей бывшего бургомистра Оснабрюка, ведь достичь таких высот по карьерной лестнице и "не знать", что у страны, на территории которой Борис Писториус предлагает в случае необходимости "пресечь" и заблокировать цепочки поставок, есть ядерное оружие, которое то же может "в случае" необходимости ударить по центрам лишней болтливости, находящихся в зоне текущего положения министра обороны Германии. И к сведению Писториуса, американский "Пэтриот" не способен от слова совсем, перехватить носителя ядерного вооружения, например "Кинжал".





Источник фото: zr.ru





Хотя вполне за неимением каких-то реальных успехов как на внешнем треке немецкой политики, так и на внутреннем, когда обычные немцы "почему-то" не хотят верить в сказки про "украинских диверсантов", способных в частном порядке погрузиться на глубины более 100 метров и заложить взрывчатку под "Северные потоки", можно попытаться "разрядить" обстановку, заявив пёрл про украинскую армию на территории России. А чё - "немецкий пипл" схавает.

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К слову о немецком пипле: что-что, а немцы не отличаются расточительностью и транжирством, наоборот - поиск выгодных предложений весьма характерен для практичных германцев. Чай, платить втридорога за американский СПГ - не есть праздник для рядового немца, скорее наоборот: скорая смерть германской промышленности. Ведь не в последнюю очередь на дешёвом газе из России держалось "большое экономическое чудо" Германии. А с подрывом Северных потоков дешёвый газ остался в прошлом. Хотя если рассуждать о настоящей союзнической руке помощи, Джо Байден мог бы "пойти на встречу" и сделать скидку на свой газ, так сказать, помочь другу. Но куда там: дружба дружбой, а платить придётся по трёхкратному прайсу. И правительство Шольца платит. А куда деваться? Это не российские базы по всей территории Германии разбросаны, поэтому Борису Писториусу надо мигнуть, вдруг его взяли в заложники, и таким вот экстравагантным способом уроженец Оснабрюка подаёт таинственные сигналы, ведь насколько известно, немецкие внешнеполитические заявления прежде отличались осторожностью и взвешенностью. Хотя слова Дмитрия Анатольевича держим в уме. А то кажется немецкий министр стал забывать уроки истории.