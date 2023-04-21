Российская фирма запустила процесс передачи систем бесперебойного питания для беспилотных аппаратов, добавивших возможность многократного увеличения возможности беспрерывного полёта.
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Как сообщил представитель компании, поставившей производство модулей на "конвейерный режим", отгрузка в действующие подразделения идёт полным ходом. К слову, в новинке отечественной электронной промышленности заинтересованы не только военные, но и представители спецслужб и телевидения. Но наиболее интересна технология для Росгвардии.
Источник фото: free3d.com
Конструкция бесперебойного питания устроена следующим образом: бортовой модуль монтируется на корпус дрона и напрямую подключен ко входам коптера, а дальше от модуля идёт 100-метровый кабель до наземного блока питания.
Благодаря такой концепции дрон становится идеальным выбором в качестве воздушного "цепного пса", контролируя наземную ситуацию во время массовых мероприятий или служа воздушным передатчиком сигнала.
Наземная установка способен выдать "на-гора" до 4,5 кВТ для питания БПЛА. И как следует из названия, время работы микросхем и элементов питания наземного модуля "бесконечно", единственное, что согласно техническим рекомендациям, воздушный аппарат каждые десять часов необходимо прищемлять для контроля коптера и охлаждения беспрерывно работающих двигателей.