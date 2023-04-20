Частная структура, которая имеет во владении большое количество веб-камер в городе Сан-Диего, в том числе, расположенных в порту и "документирующих" прибытие и отправление боевых кораблей, опубликовала документ о нарушении своих прав со стороны Службы национальных парков, когда последняя в самоличном порядке демонтировала две камеры с возможностью свободной трансляции. Сообщается что устройства видеонаблюдения демонстрировали виды на местный залив. Процедуру демонтажа провели по прямой просьбе ВМС США, сообщает локальное новостное агентство Navy Times.
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Источник фото:dw.com
По мнению представителей военного флота, удаление камер связано с вопросами национальной безопасности. Но владелец камер считает совершенно иначе.
Со слов руководителя фирмы, представляющей бесплатные услуги по наблюдению за достопримечательности Сан-Диего, у "морских волков" есть свой резон, который заключается в попытке спрятать позорные моменты от любопытных граждан США.
Например, инцидент, произошедший в прошлом году в конце осени, Барри Бахрами прямо связывает с процедурой проводимой военными в качестве запретительной меры. Напомню, именно в ноябре 2022 года эсминец "Момсен" и десантный корабль "Харперс Ферри" не смогли "разойтись краями" во время маневрирования в доке Сан-Диего. Курьезный случай мигом стал вирусным, успев в достаточной мере распространиться по просторам мировой паутины.