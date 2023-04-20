Причём демонтированные камеры принадлежали частной компании, но Службу национальных парков это не остановило

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Частная структура, которая имеет во владении большое количество веб-камер в городе Сан-Диего, в том числе, расположенных в порту и "документирующих" прибытие и отправление боевых кораблей, опубликовала документ о нарушении своих прав со стороны Службы национальных парков, когда последняя в самоличном порядке демонтировала две камеры с возможностью свободной трансляции. Сообщается что устройства видеонаблюдения демонстрировали виды на местный залив. Процедуру демонтажа провели по прямой просьбе ВМС США, сообщает локальное новостное агентство Navy Times.

реклама





Источник фото:dw.com





По мнению представителей военного флота, удаление камер связано с вопросами национальной безопасности. Но владелец камер считает совершенно иначе.

Со слов руководителя фирмы, представляющей бесплатные услуги по наблюдению за достопримечательности Сан-Диего, у "морских волков" есть свой резон, который заключается в попытке спрятать позорные моменты от любопытных граждан США.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Например, инцидент, произошедший в прошлом году в конце осени, Барри Бахрами прямо связывает с процедурой проводимой военными в качестве запретительной меры. Напомню, именно в ноябре 2022 года эсминец "Момсен" и десантный корабль "Харперс Ферри" не смогли "разойтись краями" во время маневрирования в доке Сан-Диего. Курьезный случай мигом стал вирусным, успев в достаточной мере распространиться по просторам мировой паутины.